조재연 대법관 "녹취록 '그분' 의혹, 사실무근…김만배와 일면식도 없어"

[아시아경제 김형민 기자] 최근 언론 보도를 통해 대장동 개발 특혜·로비 의혹의 핵심 단서, 정영학 녹취록 속 '그분'으로 지목된 조재연 대법관이 23일 기자회견을 자청해 본인을 둘러싸고 제기된 의혹을 모두 부인했다.

조 대법관은 이날 대법원 대회의실에서 열린 기자회견에서 ''정영학 녹취록' 등장하는 '그분'은 현직 대법관이었다'(한국일보 2월 18일 보도)라는 기사 출력본을 들어 보이면서 "전혀 사실무근"이라고 했다.

현직 대법관이 직접 기자회견을 열고 입장을 밝힌 것은 조 대법관이 처음이다. 그는 "정치권에서 논쟁이 되는 대장동 의혹 사건에 관해 선거를 목전에 두고 왜 갑자기 이런 의혹 기사가 보도됐나 하는 의문을 가졌다"며 "지난해 10월경에도 이와 비슷한 일이 잠깐 있었다. 그때도 저한테 사실 확인 요청이 있어서 자세히 설명해 드렸고 당시 크게 기사화되지 않았다. 또 한 달여 전에도 비슷한 문의가 있어서 설명해드렸고 역시 기사화되지 않았다"고 설명했다.

이어 "저는 대장동 그분의 실체가 규명됐는지, 의혹이 해소됐는지 이런 부분은 모른다"며 "엊그제 전 국민에게 생중계되는 방송토론에서 한 후보자가 현직 대법관을 직접 거명하면서 '화천대유 관련해서 지금 그분이 조재연 대법관이라는게 지금 확인이 됐다'며 직접 현직 대법관 성명을 거론했다. 제 기억으로, 일찍이 유례가 없었던 사상 초유의 일"이라고도 말했다.

또한 "기자분들께 수많은 명함을 받았지만 김만배씨의 것은 없다"며 김씨와는 일면식도 없다는 점을 강조하며 "의혹과 관련된 자료를 요청하면 즉시 공개할 것"이고 "허위사실을 알려 타인의 명예를 중대하게 훼손한 경우에는 반드시 법적 조치가 필요하다"며 대장동 의혹에 자신을 엮는 언급이 정치권 등에서 나올 경우 법적 조치를 검토하겠다는 뜻도 보였다.

