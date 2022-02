경상국립대·한국토지주택공사 경남지역본부, 인재양성 업무협약

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경상국립대학교 산학협력단은 지난 22일 한국토지주택공사(LH) 경남지역본부와 ‘지역인재 양성 및 교육 기회 확대를 위한 업무협약’을 체결했다.

LH 경남지역본부에서 열린 협약식에는 경상국립대 정재우 산학협력단장과 관계자, LH 경남지역본부 홍준표 본부장과 관계자 등 10여명이 참석했다.

협약서에서 양 기관은 ▲대학(원)생 현장실습 및 체험활동 협력 ▲지역인재 채용 확대를 위한 직무교육 및 채용 협력 ▲기술정보 교류 및 상호 기술 자문 ▲협약기관 지원 교육 기회 확대 등 상호 발전을 위해 협력하기로 했다.

올 상반기 경상국립대 학생들은 LH 경남지역본부에서 현장실습을 한다. 학생들은 교과목에서 배운 내용을 현장에서 재확인하는 과정을 거치면서 취업 역량을 강화할 것으로 보인다.

또 LH의 경남지역 직원들은 경상국립대 창원 산학캠퍼스에서 교육 기회를 얻게 된다.

홍준표 LH 경남지역본부장은 “현장실습, 교육 협력 등으로 지역 인재의 경쟁력 향상에 도움이 되고자 한다”며 “경상국립대와 LH 경남지역본부가 지역사회 발전을 위해 지속해서 협력하는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

정재우 경상국립대 산학협력단장은 “학생 경쟁력 향상을 꾀할 수 있어 뜻깊게 생각한다”며 “창원 산학캠퍼스를 활용한 미래교육과 대학의 인프라 지원 등 여러 분야에서 협력을 강화해 나가겠다”고 말했다.

