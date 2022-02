광주·전남지역, 기업 체감경기 두달째 하락세

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주·전남지역의 제조업 업황BSI가 악화된 것으로 나타났다.

23일 한국은행 광주전남본부가 발표한 '기업경기조사 결과'에 따르면 2월 중 제조업 업황BSI는 75로 전월에 비해 1p 감소한 반면 내달 업황전망BSI는 74로 전월에 비해 2p 상승했다.

제조업 매출BSI는 91로 전월에 비해 6p, 다음달 매출전망BSI도 88로 전월에 비해 4p 각각 하락했다. 신규수주BSI는 88로 전월에 비해 5p 감소, 다음달 신규수주전망BSI는 94로 전월에 비해 4p 증가했다.

비제조업 업황BSI는 71로 전월에 비해 2p 하락했고, 다음달 업황전망BSI는 75로 전월과 동일한 것으로 조사됐다. 매출BSI는 76으로 전월대비 1p 하락, 다음달 매출전망BSI는 81로 전월대비 3p 상승했다.

비제조업 자금사정BSI는 74로 전월대비 3p, 다음달 자금사정전망BSI도 75로 전월대비 3p 각각 떨어졌다.

제조업의 경영 애로사항으로는 원자재 가격상승, 인력난 및 인건비상승, 불확실한 경제상황 등이 큰 비중을 차지했다.

비제조업의 경영애로사항으로는 인력난 및 인건비 상승, 내수부진, 불확실한 경제상황 등으로 나타났다.

한국은행 광주전남본부는 지역 소재 사업체 585곳을 대상으로 기업의 체감경기를 조사했다. 응답 업체 수는 제조업 240곳, 비제조업 268곳 등 총 508곳이다.

