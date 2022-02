현직 국회의원 비서, ATM에 놓인 돈 훔쳐 달아나

[아시아경제 김정완 인턴기자] 국민의힘 소속 국회의원의 비서가 은행 자동현금지급기(ATM)에 놓인 돈을 훔쳐 달아나 경찰이 추적하고 있다.

부산 금정경찰서는 22일 절도 등의 혐의로 50대 A씨를 추적하고 있다고 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난달 26일 오전 11시50분쯤 부산 금정구 한 은행 ATM에서 앞의 고객이 인출하고도 찾아가지 않은 현금을 챙겨 달아난 혐의를 받고 있다. A씨가 훔쳐간 돈은 50만원인 것으로 알려졌다.

A씨는 부산지역 국회의원의 운전비서로 전해졌으며, 경찰은 A씨가 몰고 온 차량 번호를 조회한 결과 해당 의원실 소속 차량인 점을 확인했다.

A씨는 지난 주말 의원실에 개인적인 사유로 면직을 신청한 것으로 전해졌으며, 경찰은 현재 주변 폐쇄회로(CC)TV 등을 통해 A씨 동선을 파악 중이다.

경찰의 수사망이 좁혀 오자 A씨는 경찰에 출두해 조사를 받겠다는 입장을 전한 것으로 알려졌다.

