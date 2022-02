BTS 멤버 솔로 곡으로는 다섯 번째 100위권 진입

그룹 방탄소년단(BTS) 정국이 부른 '스테이 얼라이브(Stay Alive)'가 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에 진입했다. 빌보드가 23일 발표한 금주 '핫 100'에서 95위를 기록했다. 방탄소년단 멤버의 솔로 곡이 100위권에 합류한 건 제이홉 '치킨 누들 수프', 슈가 '대취타'·'걸 오브 마이 드림스', 뷔 '크리스마스 트리'에 이어 다섯 번째다. '스테이 얼라이브'는 방탄소년단과 네이버웹툰이 협업한 웹툰 '세븐 페이츠 : 착호'의 OST다. 슈가가 몽환적이면서도 웅장한 분위기로 프로듀싱했다. 지난 19일 발표된 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서 89위를 차지하는 등 인기를 얻고 있다.

