[단독]오늘 레이저 대공무기 첫 시험… 요격미사일도 발사

단독[아시아경제 양낙규 군사전문기자]우리 군이 23일 북한의 탄도미사일을 방어할 수 있는 새로운 레이저 대공무기를 시험발사한다. ‘한국형 스타워즈 기술’로 알려진 대공무기를 직접 시험발사하는 것은 이번이 처음으로 장거리 지대공미사일(LSAM)과 장사정포요격체계(LAMD)도 함께 선보일 예정이다.

이날 정부 관계자는 “국방과학연구소(ADD) 안흥시험장에서 서훈 국가안보실장, 서욱 국방부 장관 등 고위 정부관계자들이 참석한 가운데 오전에는 레이저 대공무기, 오후에는 LSAM과 LAMD 시험발사를 할 예정”이라고 밝혔다.

국방과학연구소는 한화와 함께 지난 2019년부터 ‘레이저 대공무기 블록-1’ 개발에 착수했으며, 2024년 육군 방공부대의 전력화를 목표로 하고 있다. 고정형으로 운용될 예정이며, 중요 시설에 대한 드론 및 무인기 방공작전에 사용된다.

레이저 대공무기는 빛의 속도로 발사되기 때문에 사실상 회피가 불가능하고, 탄환이나 포탄처럼 포물선으로 날아가지 않고 직진하기 때문에 정확성이 매우 뛰어나다. 가성비도 매우 뛰어나다. 출력에 따라 차이가 있지만 레이저는 한 발에 1000~2000원 정도의 비용밖에 들지 않는다.

레이저 대공무기 블록-1은 20킬로와트의 출력으로 3km이내에서 비행하는 쿼드드론 혹은 고정익 무인기를 요격할 수 있다. 반면 ‘레이저 대공무기 블록-2’는 2030년 이전까지 개발될 기동형 즉 이동이 가능한 레이저 무기로 출력은 30킬로와트로 늘릴 예정이다.

이밖에 한국형미사일방어(KAMD) 체계 중 종말단계 상층을 담당할 LSAM과 ‘한국형 아이언 돔’ 사업이라 불리는 LAMD도 시험발사한다. LAMD은 해궁 개량형을 발사해 개발 가능성을 본다. LAMD은 북한의 방사포를 저고도에서 막아낼 수 있다. 정부는 올해 제안요청서(RFP)를 발행한 후 본격 개발단계에 나설 예정이다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr