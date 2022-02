주말효과 지나 다시 폭증세 … 신규 확진자 15만명 돌파

전일 밤 9시까지 15만8000여명 … 자정까지 최소 16만 안팎

'더블링' 여파로 곧 20만명 넘을 수도

[아시아경제 조인경 기자] 오미크론 변이 대유행에 따라 하루 코로나19 신규 확진자자 최소 16만명 안팎까지 치솟았다.

23일 각 지방자치단체에 따르면, 전날 0시부터 오후 9시까지 전국 17개 시·도에서 코로나19 양성 판정을 받은 확진자는 총 15만8005명으로 집계됐이다.

하루 전(21일) 오후 9시까지 집계된 9만7935명에 비하면 무려 6만70명이 늘면서 단숨에 15만명대로 뛰어오른 수치다. 자정까지 추가로 집계된 확진자까지 합치면 이날 발표될 신규 확진자는 16만명에 근접하거나 넘어설 가능성이 있다.

신규 확진자는 지난 2일 2만명을 넘은 후 5일 3만명, 9일 4만명, 10일 5만명, 16일 9만명, 18일 10만명을 각각 돌파했으며, 최근 일주일간 9만~10만명대를 유지하다 하루만에 폭증세를 보였다.

이는 주말을 지난 21일 월요일부터 다시 보건소 선별진료소 등 진단검사 건수가 평일 수준을 회복하면서 확진자가 급증한 것으로 풀이된다. 지난 19일(토요일)과 20일(일요일) 선별진료소에서 이뤄진 진단검사는 각각 21만2000건, 29만6000건 정도였으나 21일에는 이보다 2배가 많은 58만건의 검사가 이뤄졌다.

검사자 가운데 '양성' 판정을 받은 비율은 33.7%에 달해 3명 중 1명이 감염자로 드러나고 있다. 검사 양성률은 지난 19일 21.7%, 20일 23.5%, 21일 30.6%, 22일 33.7%로 급증세를 띄고 있는데, 그만큼 지역사회에서 오미크론 유행이 만연하다는 것을 의미한다. 여기에 감염자의 절반은 증상이 없어 저도 모르게 일상에서 바이러스를 전파하고 있는 '숨은 감염자'의 숫자도 상당할 것으로 보인다.

신규 확진자는 거의 매주 '더블링(숫자가 배로 증가)'이 되고 있어, 이런 추세라면 이달 말에는 하루 20만명 이상도 발생할 수 있다. 국내외 연구기관들은 국내 오미크론 유행이 이달 말이나 내달 중 정점에 이르고 정점에서 신규 확진자는 14만~27만명이 될 것으로 전망했다. 감염병 전문가들도 PCR 검사로 확진되는 감염자가 하루 최대 20만명 정도일 것으로 예상하고 있다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr