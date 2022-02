"여성을 위한 최고의 웨지."

클리브랜드골프 위민스 CBX 집코어(WOMEN’S CBX ZIPCORE·사진)는 일반적으로 사용하는 남성용 헤드에 샤프트만 여성용을 끼워 넣는 방식이 아니다. 헤드부터 샤프트, 그립까지 모조리 여성용으로 기획 및 제작한 ‘진짜 여성 전용 웨지’다. 시그니처 기술인 19개의 촘촘한 그루브가 강력한 스핀을 만들어 원하는 곳까지 정확하게 공략한다.

중공 구조(Hollow Cavity) 헤드 디자인은 무게중심이 아래에 있어 쉽게 공을 쉽게 띄울 수 있다. 엄청난 관용성을 자랑하는 이유다. 헤드 가운데 위치한 젤백(Gelback)은 임팩트 시 부드러운 타구감과 함께 쉽고 편한 스윙을 선사한다. 넥에서 힐까지 세라믹 경량 신소재를 적용해 가볍다. 로프트는 48도~60도, 2도 간격이다. 헤드 역시 여성골퍼들 스윙에 맞춘 3가지 그라인드가 나왔다.