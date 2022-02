[포토] 부평역에 등장한 이재명

[아시아경제 윤동주 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 22일 인천 부평역 앞 광장에서 열린 '인천 재도약 앞으로, 인천 경제 제대로!' 부평 유세에 참석, 지지를 호소하고 있다.

이 후보는 이 자리에서 “선장은 방향을 정하는 사람이다. 해도도 볼 줄 모르고 기관사도 모르는데 ‘좋은 기관사·항해사 시켜서 하면 되지’ 하면 험난한 바다를 과연 건널 수 있겠느냐”며 경제적 강점을 강조했다.

이날 유세 현장에서는 지지자들과 민주당 선거운동원들이 인기가요 ‘남행열차’를 개사한 ‘위기를 기회로, 앞으로 제대로, 나를 위해 1번 이재명’이라는 노래를 부르며 분위기를 띄웠다

