한화시스템은 보통주 1주당 160원의 현금배당을 결정했다고 22일 공시했다.

시가배당률은 보통주 1.02%, 배당금총액은 299억1892만원이다.

회사측은 "오는 3월 24일 주주총회 개최 예정으로 배당금 지급은 주주총회일로부터 1개월 이내에 이뤄질 것"이라고 밝혔다.

