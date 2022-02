[아시아경제 권재희 기자] SHD SHD 001770 | 코스피 증권정보 현재가 29,000 전일대비 850 등락률 -2.85% 거래량 4,934 전일가 29,850 2022.02.22 15:30 장마감 관련기사 신화실업, 주가 2만 8900원 (25.65%)… 게시판 '북적'[특징주]대선 테마주?…신화실업, 거래량 16배 증가 신화실업, 주당 100원 현금배당 결정 close 는 보통주 1주당 100원을 현금배당하기로 결정했다고 22일 공시했다.

시가배당률은 보통주 0.3%, 배당금 총액은 1억2148만원이다.

배당금 지급일은 오는 4월25일이다.

