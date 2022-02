[아시아경제 권재희 기자] 줌인터넷 줌인터넷 239340 | 코스닥 증권정보 현재가 4,935 전일대비 985 등락률 +24.94% 거래량 5,781,847 전일가 3,950 2022.02.22 14:51 장중(20분지연) 관련기사 줌인터넷, 2Q 영업익 9억…전년比 425%↑[특징주]로빈후드 50% 폭등 관련주 '줌인터넷' 10%대 강세[특징주]줌인터넷, 美 '로빈후드' 나스닥 40조 상장 기대…'로빈후드 한국판' 바닐라 주목 close 은 연결재무제표 기준 지난해 영업이익이 63억700만원으로 전년동기 대비 704.5% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 22일 공시했다.

같은기간 매출액은 전년동기대비 19% 늘어난 283억4900만원, 순이익은 38억8600만원으로 398.3% 증가한 것으로 집계됐다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr