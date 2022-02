부산 찾은 안철수 "尹, 단일화 경선 겁나서 도망쳐"

부인 김미경 교수와 부산 국제시장·부평 깡통시장 등 유세 나서

부산민주공원 넋기림마당 참배 후 "부산의 아들 안철수" 언급하기도

[아시아경제 금보령 기자] 부산을 찾은 안철수 국민의당 대선후보가 '야권 단일화' 결렬을 윤석열 국민의힘 대선후보 탓으로 돌리며 '경선이 겁나서 도망쳤다'고 비판했다.

안 후보는 22일 배우자인 김미경 서울대 교수와 부산을 방문해 국제시장과 부평 깡통시장 등지에서 유세를 펼쳤다.

이 과정에서 한 남성이 "국민의힘 윤 후보하고 합치면 안 되겠습니까"라며 "국민의힘이 정권 잡아도 안 후보는 얼마든지 좋은 위치에서 정권 바로 세울 힘이 있기 때문에 그리 잘하면 다음에는 틀림없다"고 얘기했다.

이에 안 후보는 "제가 경선하자고 제안했지 않나"라며 "그런데 (윤 후보가) 겁이 나서 도망쳤다. 오히려 포기해주면 제가 정권교체 하겠다"고 강조했다.

한 상인은 전날 있었던 TV토론을 언급하며 안 후보에게 "저쪽 사람을 까야지 자꾸 한 사람(윤 후보)만 까면 되나"라고 말했다. 이를 들은 안 후보는 "열심히 다 깠다"며 "당황하는 사람은 많이 까이는 것처럼 보이고, 뻔뻔한 사람은 안 까이는 것처럼 보여서 그렇지 저는 다 깠다"고 답변했다. 전날 TV토론에서 안 후보는 윤 후보를 향해 "핀트를 못 잡고 있다", "깊이 고민을 안 하신 것 같다" 등을 말하거나 고개를 절레절레 흔드는 등의 모습을 보였다.

이 외에도 다른 여성이 "토론 잘 봤다", "제일 잘하셨다" 등을 연발하자 안 후보는 웃음을 지으며 "제 실력의 반만 썼다"고 말했다.

부산 광복동 패션거리에서 안 후보는 윤 후보와 이재명 더불어민주당 대선후보를 동시 저격하기도 했다. 그는 "정권교체만 되고 아무것도 달라지지 않으면 정권교체가 무슨 소용인가. 그건 적페교체"라며 "다음 대통령은 더 좋은 대한민국 만들 수 있도록 경제를 살릴 수 있도록 도덕적으로 깨끗하고, 정말 능력 있는, 경제 잘 아는 사람이 대통령이 돼야 한다"고 강조했다.

안 후보는 이날부터 1박2일 일정으로 부산·울산·경남 지역 유세에 나섰다. 부산 출신의 안 후보는 가장 먼저 부산민주공원 넋기림마당을 참배한 뒤 방명록에 "부산의 아들 안철수, 부산 선열의 유지 이어받아 더 좋은 대한민국 만들겠다"라는 문구를 적고 일정을 시작했다.

