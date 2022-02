尹, 현정부 부동산 폭등 유도說 주장…"집 소유하면 보수화될까봐 집값 폭등시켜"

"민주당 민주주의를 위장하고, 민주인사처럼 국민 기만"

[아시아경제 나주석 기자, 서산=권현지 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보는 22일 현 정권이 재집권을 위해 국민들의 주택 소유를 막았다는 주장을 폈다. 이를 위해 집값 폭등이 의도한 것이라 강조했다.

윤 후보는 이날 서산시에서 벌인 유세에서 "(현 정권이) 부동산 정책을 수십 번 고쳤지만, 집값이 폭등했다"며 "서울 집값이 폭등해 전국으로 퍼지지 않았느냐"고 말했다.

이어 "이 사람들이 이렇게 수십 번 정책 바꿔가면서도 집값이 폭등한 이유는 그 사람들 핵심 세력 저서에 잘 나타났다"면서 "사람들이 집 소유자가 되면 보수화되기 때문에 우리 좌파세력 집권에 불리하다. 그래서 서울에도 재개발 재건축을 전부 중단시켰다. 박원순 전 서울시장 들어와, 그렇게 해서 집값이 폭등한 것"이라고 말했다.

윤 후보는 "이것은 과오나 실책이 아니라 의도된 것"이라며 "이 사람들은 혁명 이론으로 무장한 자기들의 집권 수단과 방법을 가리지 않고 집권 이외에는 아무것도 없다"며 "소수가 계속 집권하고 상명 하달식의 이런 전체주의 방식을 유지하고 자기들끼리 자리와 이권 나눠 먹으면 필연적으로 부패할 수밖에 없다"고 비판했다.

윤 후보는 "민주당 정권은 이제 시대에 뒤떨어지고 한물간 40~50년 전에 좌파 사회 혁명 이념에 사로잡혀 있어서 한 발짝도 벗어나지 못하고 있다"면서 "이것이 우리나라의 외교 안보와 경제에 아주 심각한 장애가 되고 있다. 이들이 마치 민주주의를 위장하고 마치 민주 인사인 것처럼 국민들을 기만하고 있다"고 주장했다.

