■국토교통부 <과장급 전보>▶정보화통계담당관 유신근 ▶정보보호담당관 이미숙 ▶철도정책과장 박병석 ▶대도시권광역교통위원회 광역시설정책과장 정선우 ▶국토교통인재개발원 운영지원과장 심금숙 ▶서울지방항공청 김포항공관리사무소장 박근복 ▶국토지리정보원 국토조사과장 김용옥 ▶항공교통본부 항공위성항법센터장 심병섭

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr