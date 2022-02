[아시아경제 권재희 기자] 대정화금 대정화금 120240 | 코스닥 증권정보 현재가 17,000 전일대비 500 등락률 -2.86% 거래량 15,178 전일가 17,500 2022.02.22 14:48 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정모두가 놀란, '주식카톡방'의 평생 무료 선언!“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 은 보통주 1주당 300원의 현금배당을 결정했다고 22일 공시했다.

시가배당률은 보통주 1.4%, 배당금총액은 21억 5195만원이다.

회사 측은 "배당금 지급은 오는 3월24일 주주총회를 거쳐 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정"이라고 밝혔다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr