편의점 맥주 ‘4캔 1만1000원’ 시대…“저렴한 구독 서비스로”

CU, 이용건수 71.1% 증가…MZ세대에 ‘인기’

[아시아경제 임춘한 기자] 올해 초 편의점 맥주 4캔 행사 가격이 1만원에서 1만1000원으로 오른 가운데 맥주 구독 서비스가 다시 주목받고 있다. 4캔 행사와 비교해 가격 경쟁력이 높고, 지난해와 같은 가격을 유지하고 있어서다.

22일 CU에 따르면 지난달 캔맥주 구독 서비스 이용 건수는 서비스 오픈 첫 달 대비 71.1% 증가했다. 연령별로는 30대(41%), 20대(40%), 40대(19%) 순으로 나타났다. CU는 지난해 주류 O2O 서비스를 제공하는 애플리케이션(앱) 데일리샷과 업무제휴를 맺고 캔맥주 구독 서비스를 선보였다. 이 서비스는 데일리샷 앱에서 구독권을 구매하면 매월 캔맥주 3캔을 CU에서 픽업할 수 있으며 월 구독료는 6900원이다. 이는 1캔 당 가격으로 환산 시 2300원으로, 4캔 행사에 비해 450원 저렴하다.

캔맥주 구독 서비스 적용 대상 상품은 말표 흑맥주, 하이네켄 등 인기 수제맥주와 수입맥주 총 15종이다. 구독권 사용 방법은 데일리샷 앱 내 CU 브랜드관에서 원하는 캔맥주 3개를 주문한 뒤 점포 픽업 시 근무자에게 구독권 바코드를 제시하면 된다. 픽업 점포와 픽업 시간, 픽업 수량 모두 구독자가 선택할 수 있다.

GS25는 지난해 8월부터 11월까지 한화생명과 손잡고 1년 만기인 ‘편맥 구독보험’을 선보였다. 보험은 매월 고객이 보험료를 납입하면 중도 보험금을 더 큰 소비 혜택으로 누릴 수 있는 포인트나 쿠폰 등의 형태로 받는 구조다. 이 상품은 금융위원회로부터 규제샌드박스(혁신금융서비스) 특례를 적용받아 한시적으로 운영됐으며 현재는 추가적인 가입이 불가능하다.

편맥 구독보험의 월 보험료는 9500원, 연간 11만4000원으로, 제공되는 혜택은 14만2000원에 달한다. 4캔에 만원 행사를 하는 맥주 20여종을 월 1회 4캔 무료로 구매할 수 있도록 하는 쿠폰과 GS리테일 매장에서 현금처럼 사용할 수 있는 포인트 더팝리워즈 1500점이 매월 제공된다. GS25에서 주요 먹거리를 한 달 동안 20% 할인된 금액으로 구매할 수 있는 구독 서비스 더팝플러스한끼플러스의 1개월 무료 이용권도 추가로 제공되며, 보험의 만기 시점엔 매월 500원씩 적립된 6000원의 현금과 이자가 만기 보험금으로 지급된다.

편의점업계 관계자는 “MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 겨냥해 다양한 상품을 합리적인 가격에 즐길 수 있는 서비스를 선보이고 있다”며 “앞으로도 여러 플랫폼과의 제휴를 확대해나갈 계획”이라고 말했다.

