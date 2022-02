임기 3년 간

[아시아경제 차민영 기자] 과학기술정보통신부는 정보통신산업진흥원(NIPA) 신임 원장에 허성욱 과기정통부 네트워크정책실장을 22일 임명했다고 밝혔다.

허성욱 신임 원장은 구 정보통신부, 방통위, 미래창조과학부의 주요 보직을 거쳐 대통령비서실 과학기술보좌관실 선임행정관, 기획재정부 혁신성장정책관·정책조정기획관, 과기정통부 정보보호네트워크정책관, 정보통신정책관, 네트워크정책실장 등을 역임했다.

허 신임 원장은 30여년 간의 정보통신분야에서 축적한 전문역량과 리더십을 통해 정보통신산업진흥원을 성공적으로 이끌고 ICT 산업혁신 전문기관으로 발전시켜 나갈 것으로 기대된다.

NIPA 신임 원장은 '공공기관의 운영에 관한 법률' 제26조(준정부기관 임원의 임면) 등 관련 규정에 따라 임원추천위원회의 심사와 추천을 거쳤다. 임기는 임명일로부터 3년이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr