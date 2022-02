[아시아경제 황서율 기자] 우미건설은 다음 달 경상남도 양산시 사송지구에 ‘양산 사송지구 우미린’을 공급할 예정이라고 22일 밝혔다.

‘양산 사송지구 우미린’은 지하 3층~지상 최고 15층, 15개 동, 총 688가구로 전용면적 84·101·112㎡로 구성된다.

사송지구는 경상남도 양산시 동면 사송리, 내송리 일원에 조성되는 공공택지지구다. ‘양산 사송지구 우미린’ 인근에 부산도시철도 1호선 양산연장선이 예정돼 있다. 경부 고속도로, 부산 외곽 순환도로 등 광역도로도 인접해 있다.

단지 내 커뮤니티 시설로는 카페, 게스트하우스, 실내체육관, 피트니스 클럽, 실내골프 연습장, 독서실 등이 마련될 예정이다.

