은 다음 달 16일부터 부산~사이판 노선을 주당 한 차례 늘려 주 2회(수요일·일요일) 운항한다고 22일 밝혔다. 지난달 말 운항을 시작한 이 노선은 격리가 면제되는 트래블버블(여행안전권역) 노선임에도 주 1회만 운항해 찾는 이가 적었다. 7박8일짜리 장기여행상품만 가능하기 때문이다. 이번 증편으로 김해공항에서도 인천공항과 같이 4, 5일 여행상품 구성이 가능해졌다. 두 차례 운항편 모두 오전 8시에 출발해 사이판 국제공항에 오후 1시10분에 도착한다. 귀국 편은 현지에서 오후 3시10분 출발해 김해공항에 저녁 6시30분에 도착한다. 비행시간은 4시간 정도며 에어버스 A321네오항공기가 투입된다. 회사에 따르면 마리아나관광청은 사이판에 입국하는 한국인 여행객을 대상으로 5월까지 현지 PCR검사비를 전액 지원한다.

