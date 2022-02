◇ 과장급

▲ 군인권개선추진단 양성평등정책팀장 진영미 ▲ 군인권총괄담당관 안성민 ▲ 병영문화혁신담당관 한승희 ▲ 성폭력예방대응담당관 박순향

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr