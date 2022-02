신한금융, 100억 이상 超고자산가 대상 '신한 PMW 패밀리오피스' 론칭

금융자문 넘어 생애주기별 일 대 일 초밀착 자산관리 및 비금융 서비스 제공

[아시아경제 유제훈 기자] 신한금융그룹이 22일 금융자산 규모 100억원 이상 초(超) 고자산가 및 가문을 대상으로 하는 자산관리 서비스를 론칭했다.

신한금융은 이날 서울 중구 신한 PWM 패밀리오피스 서울센터에서 '신한 PMW 패밀리오피스' 론칭 및 신한 PMW 패밀리오피스 센터(SFC) 개점행사를 개최했다.

신한 PWM 패밀리오피스는 '오직 당신만을 위한 세상 유일의 독창적인 자산관리 서비스' 제공을 목표로 금융자산 100억원 이상의 초 고자산가를 대상으로 하는 신한금융의 새 자산관리 브랜드다. 신한금융은 이날 기존 신한 PWM 프리빌리지 서울·강남센터 두 곳을 패밀리오피스 센터로 전환해 개점했다.

신한금융은 이번 서비스 론칭으로 초고자산가 고객에게 기존 개인 금융자문 서비스를 넘어 가문, 법인의 생애주기별 일 대 일 초밀착 자산관리 및 다양한 비금융 혜택을 제공한단 계획이다. 이를 위해 신한금융은 PB팀장을 비롯한 기업 컨설팅, 세무·부동산, 법률·회계 등 분야별 전문가로 구성된 전문 컨설팅 조직을 구성, 상시 대면·비대면 지원 체계를 갖췄다.

신한금융은 아울러 최근 초고자산가들의 관심이 높아지는 기관투자자급 공동투자기회를 제공, 고객들에게 새 투자기회를 연결하는 플랫폼으로서의 역할도 수행한다는 구상이다. 또 패밀리오피스 전담 컨시어지를 통해 골프, 레스토랑 예약부터 투자 세미나 참여, 공익 활동 자문 등 다양한 비금융 멤버십 서비스도 제공한단 방침이다.

신한금융 한 관계자는 "신한 PWM 패밀리오피스는 지난 10여년간 자산관리 시장을 이끌어 온 신한금융의 노하우를 바탕으로 그룹사의 모든 역량을 집대성, 새롭게 선보이는 자산관리 서비스"라며 "차별화된 패밀리오피스 서비스 제공으로 초고자산가 시장을 선도하겠다"고 밝혔다.

한편 신한PWM 패밀리오피스 서비스는 이날 개점한 서울·강남센터 외 전국 26개 PWM센터에서도 가입할 수 있다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr