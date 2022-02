중구문화재단 이준희 신임 사장 선임

(재)중구문화재단은 제7대 사장으로 이준희(48·사진)씨를 선임했다. 21일 공식 취임했으며 임기는 3년이다.

이준희 신임 사장은 한국예술종합학교 연극원을 졸업하고 공연기획, 제작, 연출 등의 현장경험으로 성북문화재단 아리랑시네센터 독립영화전용관, 마을영화관 등의 문화콘텐츠를 기획했다. 미아리고개예술극장 공연기획을 총괄하며 공연예술축제, 상설공연 기획 및 레퍼토리 개발로 민관협력형 지역극장 운영모델을 제시하기도 했다. 또한 2019년부터 중구문화재단 지역문화본부장으로 재직하며 을지로 시각예술, 충무로영화사업, 생활문화사업, 예술교육, 도서관 사업을 총괄했다.

이준희 신임 사장은 “충무아트센터의 공공극장으로 역할 강화, 공연예술 진흥 및 문화생태계 조성, 문화사업을 활성화 시킬 것”이라고 밝혔다. 이에 따라 중구문화재단은 공연사업을 해외로 확대시키고, 거버넌스 강화, 일상에서 만나는 공연 확대, 도서관 독서문화를 활성화 할 계획이다.

