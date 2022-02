생활공작소, 홈플러스 문화센터와 제휴…"주부들과의 접점 늘린다"

강의실·유아휴게실에 핸드워시와 주방세제 비치

유아, 성인 대상으로 다양한 브랜드 강좌 진행

[아시아경제 김보경 기자] 생활용품 전문 브랜드 '생활공작소'가 홈플러스 문화센터와 제휴를 맺고 전국 50개 지점에서 진행되는 봄·여름학기에 자사 제품 협찬 및 브랜드 강좌를 진행한다.

생활공작소는 홈플러스 문화센터 내 강의실·유아휴게실에 핸드워시와 주방세제를 비치해 자사 제품을 체험할 수 있는 기회를 제공하고 방문객들의 위생 관리도 지원한다.

또한 유아부터 성인을 대상으로 다양한 브랜드 강좌도 진행한다. 유아 대상으로는 퍼포먼스 미술, 쿠키 클래스, 키즈 쿠킹 등의 강좌를 개설했고 성인 대상으로는 쿠킹 클래스와 캘리그라피, 도자기 공예 등 다양한 문화 활동 기회를 마련했다. 해당 강좌를 수강하는 고객에게는 생활공작소 핸드워시 본품(500㎖)을 증정한다.

생활공작소 관계자는 "주부들과의 접점 확대를 위해 홈플러스 문화센터와의 제휴를 진행하게 됐다"며 "앞으로도 다양한 채널과의 추가 협업을 통해 새로운 고객 경험 창출 및 소비자 접점을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

생활공작소와 홈플러스 문화센터 제휴는 6월 말까지 진행된다. 잠실점, 목동점, 의정부점 등을 비롯한 전국 50개 지점에서 만나볼 수 있다

