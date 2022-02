지식재산 금융 신규공급 ‘2.5조원’…중소기업 숨통 틔워

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 지난해 지식재산 금융 신규공급 규모가 2.5조원을 넘어서며 중소기업의 숨통을 틔웠다. 지식재산 금융은 지식재산권으로 자금을 조달하는 일련의 활동을 의미한다. 자금조달은 기업이 보유한 지식재산의 가치평가를 거쳐 금융기관이 지식재산 담보대출·보증대출·투자형태로 이뤄진다.

22일 특허청에 따르면 지난해 지식재산 신규공급 규모는 2조5041억원으로 전년(2조640억원)대비 21.3% 늘어난 것으로 조사된다.

지식재산 금융 유형별 자금조달 규모는 ▲우수 지식재산권을 보유한 기업 또는 지식재산권에 직접 투자하는 ‘지식재산 투자액 6088억원’ ▲지식재산권을 담보로 실행한 ‘지식재산 담보대출액 1조508억원’ ▲지식재산권을 기반으로 보증서를 발급받는 ‘지식재산 보증액 8445억원’ 등으로 세분된다.

이중 지난해 지식재산 투자규모는 전년(2621억원)대비 2.3배 늘어난 것으로 조사된다. 신규 투자액이 늘어난 것은 모태펀드 출자를 통한 지식재산 투자펀드 조성 확대와 벤처캐피탈 등과의 협력 강화로 우수 특허 보유기업의 투자가 활성화 된 덕분으로 풀이된다.

특히 미래차, 반도체, 바이오 등 일명 ‘BIG3’ 분야 특허보유 기업에 대한 투자액이 3358억원(전체의 55.2%)에 달하는 것에 비쳐볼 때 지식재산 투자가 혁신 중소기업의 주요 자금조달 수단으로 활용되고 있다는 평가가 나온다.

무엇보다 지식재산 투자에 참여한 투자기관이 2020년 50개사에서 지난해 69개사로 늘어난 점은 투자기관의 지식재산 투자 인식이 개선된 것을 방증한다는 것이 특허청의 해석이다.

지식재산 담보 신규 대출액도 2년째 1조원대를 유지했다. 특히 지식재산 담보대출 기업 1390개사를 대상으로 벌인 조사에서 신용등급이 상대적으로 높지 않은 기업(BB+ 등급 이하)의 대출건수가 전체의 77.7%를 차지해 기업이 우수 지식재산을 보유한 것만으로 자금을 융통받을 수 있는 금융환경이 조성되고 있다는 분석이다.

지식재산 담보대출은 금리가 2~3%대로 형성돼 기업의 대출 금리부담을 덜어주는 역할도 한다. 현재 지식재산 담보대출은 총 10개 은행에서 취급된다. 지식재산 담보대출 취급은행은 2018년 산업·기업은행을 시작으로 2019년~2020년 농협·신한·우리·하나·국민·부산은행, 지난해 대구·경남은행 등으로 점차 확산됐다.

지식재산 보증은 일반보증 또는 지식재산 담보 대출을 이용하기 어려운 창업 초기기업 등이 주로 활용, 보증비율 우대(90%~100%) 및 보증료 감면(0.2%~0.5%p) 등의 혜택을 받는다.

이를 통해 지난해 신규 지식재산 보증액은 전년(7089억원)대비 19.1% 늘어난 것으로 확인된다. 지식재산 보증은 현재 신용보증기금, 기술보증기금, 서울신용보증재단을 통해 가능하다.

특허청 정연우 산업재산정책국장은 “지식재산 금융은 우수 지식재산을 보유한 중소기업이 지식재산의 가치로 자금을 조달받아 경영난을 극복하고 사업을 확장할 수 있도록 지원하는 제도”라며 “특허청은 올해 지식재산 가치평가 비용지원 확대와 지식재산 투자펀드 조성을 통해 청년 창업기업, 지역별 중소기업에 실질적인 도움이 될 수 있도록 제도적 뒷받침에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 지난해 기준 지식재산 금융 잔액은 사상 첫 6조원을 돌파했다. 잔액은 지식재산 투자는 8628억원, 지식재산 담보대출은 1조9315억원, 지식재산 보증은 3조2147억원으로 세분된다.

