아시아 최초 '유엔 여성기구 성평등센터' 상반기 국내 설립

성평등 의제를 다루는 유엔기구 한국에 설립

여성 경제적 역량 강화·폭력 근절 등 추진

연구개발, 교육훈련, 파트너십 구축 수행

[아시아경제 한진주 기자] 유엔 여성기구 성평등센터가 아시아 최초로 우리나라에 올 상반기 중 설립된다.

22일 여성가족부는 우리 정부와 유엔 여성기구가 '유엔 여성기구 성평등센터' 설립·운영에 관한 교환각서 서명·교환 절차를 완료했다고 밝혔다.

여가부는 2019년부터 유엔 여성기구 성평등센터 설립을 논의해왔다. 현재 센터장과 직원을 채용하고 있으며 사무실 임대 등 사전 준비를 거쳐 상반기 중 운영을 시작할 예정이다.

유엔 위민 성평등센터는 성평등 의제를 다루는 유엔기구다. 국내에 성평등센터가 설립되면 성평등 분야에서 국제적 영향력을 확대하고 여성과 인권, 평화 관련 정책 우수사례를 알리는 한편 아시아·태평양 지역 국가들과 인적 교류, 정책 협력도 확대할 수 있을 것으로 보인다.

유엔 위민 성평등센터는 아시아·태평양 지역에서 ▲여성의 경제적 역량 강화 ▲여성폭력 근절 ▲여성·평화·안보 ▲성별통계 ▲인도주의적 행동 과 재해 위기 경감 분야에서 연구개발과 교육훈련, 협력 등의 기능을 수행한다.

성평등 정책 개발을 위한 근거를 제시하고 공무원 등을 대상으로 교육 훈련을 실시해 성평등 정책 추진 역량을 강화한다. 다양한 기관과 협력관계를 구축해 캠페인을 통한 성평등 문화 확산을 추진한다.

현재 센터장과 재무, 행정 직원 채용 절차를 진행 중이며 연구개발·교육훈련·협력관계 구축 등 각 사업담당 직원은 1분기 중 채용 공고할 예정이다.

정영애 여성가족부 장관은 "유엔 위민 성평등센터가 아시아·태평양 국가들의 성평등 정책역량을 높이고 국제협력을 강화하는 훌륭한 발판이 될 것으로 기대한다"며 "아시아에서 처음 설립되는 유엔여성기구 전문센터이자 국내 최초 여성 관련 유엔기구인 유엔위민 성평등센터의 운영을 적극 지원해 아시아·태평양 지역의 여성인권 향상과 성평등 증진에 앞장서겠다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr