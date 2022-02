[아시아경제 박준이 기자, 김영원 기자] 심상정 정의당 대선후보가 윤석열 국민의힘 대선후보의 종합부동산세 폐지 공약에 대해 "'국가가 돈을 다 뺏어갔다'는 건 허위사실 유포죄인데 어떤 형량으로 다스리나"라고 비판했다.

심 후보는 21일 중앙선거관리위원회가 주관하는 ‘제20대 대통령선거 후보자 1차 TV토론회’ 중 '주도권 토론' 순서에서 "종부세 납세자 92만명으로 2%다. 이들 세금 깎는데 혈안이 되어야 되겠나"라며 "청년 세입자 이런 분들 걱정해야 하지 않겠나"라고 밝혔다.

그러면서 "마치 국가가 약탈이라도 하는 것처럼 규정하는 게 대통령 후보로서 옳은 일인가"라고 반문했다.

이에 윤 후보는 "종부세는 재산세와 합쳐서 (부과)하고 일률적으로 세금 내는 것은 개선해야 한다"고 답했다.

