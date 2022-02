경북 청송군, 경북사과연구소 설치 등 지역현안 챙기기 ‘잰걸음’

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북 청송군 윤경희 군수와 공무원들이 21일 경북도청을 찾아 이철우 경북도지사와 면담을 갖고 지역현안사업을 협의했다.

이 자리에서 군이 건의한 내용은 ▲경상북도 사과연구소 설치 ▲청송산림레포츠 휴양단지 군관리계획 결정 승인 ▲산소카페 청송정원 제2주차장 조성 ▲청송읍 금월로 보행환경 개선 공사 등 총 4건의 지역현안사업과 특별조정교부금 지원 등이다.

사과연구소 이전과 관련 올해 초 청송군이 국립원예특작과학원에 현재 군위군에 있는 사과연구소를 청송군으로 이전해 줄 것을 건의했었다.

국립원예특작과학원 산하 국가 사과전문 연구기관인 사과연구소는 30년 전 대구사과의 명성에 힘입어 군위군에 설치됐다. 그러나 사과 주재배지역이 경북 북부지역으로 쏠림에 따라 사과연구소 이전 필요성이 거론됐다.

전국 사과생산량의 11%, 경북생산량의 13%를 차지하는 최대 사과 주산지인 청송이 적격지라는 주장이 나오고 있다.

더구나 전국 사과재배 면적의 60% 이상 차지하는 경북에 사과전문 연구시설이 없고 사과 주산지인 청송에 변변한 국가기관이나 경북도 산하기관이 소재하지 않아 지역균형발전 측면에서도 사과연구소 이전에 힘이 쏠리고 있다.

또 관광분야 역점사업으로 추진하고 있는 ‘청송 산림레포츠 휴양단지 조성사업’의 군관리계획 결정 승인과 ‘산소카페 청송정원 제2주차장 조성사업’의 특별조정교부금 지원도 건의했다.

체류형 체험 관광지를 조성하는 청송군의 핵심 사업이다. 군은 소비력 있는 관광객 유치와 지역경제 활성화를 통해 청송형 생태관광을 크게 확장하는 계기가 될 것으로 보고 경북도의 적극적인 지원을 요청했다.

주민 삶의 질 개선을 위한 사업도 꼼꼼히 챙겼다. 청송읍 금월로의 불법주정차와 불량한 보도 상태로 안전사고 위험에 노출된 주민의 안전 확보를 위해 ‘청송읍 금월로 보행환경공사’에 특별조정교부금 지원 건의도 있었다.

청송군 관계자는 “청송군의 미래발전을 위해 청송사과를 앞세운 농산업 발전과 체류형 생태관광 활성화에 사활을 걸어야 한다”며 “사과산업과 전국 최고 생태관광도시로 발돋움시킬 계획”이라고 말했다.

영남취재본부 김귀열 기자 mds7242@asiae.co.kr