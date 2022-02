비노조·물류업계 "파업 철회해야"…택배노조 "아사단식 돌입"

21일 오후 서울 중구 청계광장에서 '2022 전국 택배노동자 대회' 개최

[아시아경제 유현석 기자] 비노조와 물류업계가 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 전국택배노동조합(택배노조)에 대해 파업 중단을 요구하면서 비난을 쏟아내고 있다. 하지만 택배노조는 진경호 위원장의 아사 단식 돌입을 발표하는 등 파업을 계속하겠다는 의지를 내보이고 있어 장기화될 조짐을 보이고 있다.

진경호 택배노조 위원장은 21일 오후 서울 중구 청계광장에서 진행된 '2022 전국 택배노동자 대회'에서 "마지막 대화의 기회를 다시 한번 주기 위해 노조는 대승적으로 특단의 조치를 하겠다"며 "오늘부로 CJ대한통운 본사 3층 점거 농성을 해제한다"고 밝혔다.

농성 해제는 지난 10일 조합원 200여 명이 CJ대한통운 본사 1층과 3층을 기습 점거한 지 11일 만이다. 다만 1층 로비 점거 농성은 계속하기로 했다. 진 위원장은 "농성 해제가 CJ 측에 잘못된 판단의 근거로 작용한다면 점거 농성보다 큰 농성을 할 것"이라고 강조했다.

택배노조의 파업에 대해 비노조와 물류협회는 비난을 쏟아내고 있다. 전국비노조택배기사연합(비노조연합)은 이날 택배노조 연대파업에 항의하는 입장문을 발표했다. 김슬기 비노조 택배연합 대표는 "쿠팡과 같은 유통 회사들이 택배 시장을 예의주시 하며 사업확장을 노리고 있는 시점"이라며 "이렇게 연대 파업까지 주도해 우리 모든 택배기사 밥 그릇을 깨부수고 있는건 아닌지 물어보고 싶다"고 말했다.

김 대표는 현재 노조가 대한민국의 법률 위에 존재하는 집단이 됐으며 이를 막아야 하는 정부는 수수방관하고 있다고 지적했다. 그는 "현재 노조는 대한민국의 법률 위에 존재하는 집단이 돼버린 것 같다"며 "모든 일을 불법과 폭력으로 일으키며 이슈가 되어도 정부는 노사 관계라는 아주 말도 안되는 이유를 대며 일방적으로 폭행을 당하게 만드는데 일조하고 있다"고 주장했다. 이어 "폭력과 불법을 일삼는 이들을 일벌백계 해달라"고 덧붙였다.

한국통합물류협회(물류협회)도 이날 입장문을 통해 "국민경제에 대한 심각한 도전이자 위협을 가하는 행위"라며 "택배를 볼모로 자신들의 명분 없는 주장을 하고 있다"고 강조했다.

물류협회는 "택배노조의 파업은 택배산업의 위기를 가속화시킬 것도 우려된다"며 "택배업계의 고유영역인 배송서비스는 여타 업계를 비롯한 내외부의 심각한 도전에 직면해 있으며 택배노조의 행위로 국민들의 불신과 부정적 인식이 커지면 택배산업은 공멸로 이어질 수 있다"고 설명했다.

이와 함께 물류협회는 "지난해부터 현재까지 이어지고 있는 택배노조의 4차례 파업과 불법적, 폭력적 행위들은 국가 경제에 심대한 위협이 되고 있을 뿐만 아니라 국민과 소상공인들에게 크나큰 피해와 불편을 주고 있다"며 "지금이라도 택배노조가 명분없는 파업과 불법점거를 즉각 중단하고 현장으로 복귀할 것을 강력히 촉구한다"고 강조했다.

한편 택배노조는 이날 롯데·한진·로젠의 쟁의권 있는 조합원들이 하루 경고 파업을 진행한다. CJ대한통운이 대화에 계속 응하지 않으면 전체 택배사로 파업을 확대하는 방안도 검토하고 있다. 또 진 위원장은 물과 소금을 끊는 단식 농성에 돌입하고, 택배노조 전 조합원이 CJ 측에 맞서 끝장 투쟁에 돌입한다고 밝혔다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr