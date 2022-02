모욕 혐의, 불구속 송치

[아시아경제 장세희 기자]40대 남성을 가족이 보는 앞에서 휴대폰 등으로 폭행한 혐의를 받는 20대 여성의 무고 혐의에 대해 경찰이 불송치 결정을 내렸다.

서울 성동경찰서는 지난 14일 20대 여성 A씨의 무고 혐의에 대해 증거불충분으로 불송치했다. 다만 경찰은 지난 15일 A씨의 모욕 혐의에 대해서는 불구속 송치했으며 상해 혐의는 수사를 이어가고 있다.

A씨는 지난해 7월 서울 성동구의 한 아파트 산책로에서 가족들과 산책 중이던 40대 가장 B씨에게 이유 없이 폭행과 욕설을 가한 혐의를 받는다. 당시 A씨는 출동한 경찰관에게 B씨로부터 성추행을 당했다고 주장했지만 이는 사실이 아닌 것으로 드러났다.

