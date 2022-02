우리넷, ‘티 크립토’ 기술 기반 모듈 SK브로드밴드 양자암호통신 전송 장비에 탑재

[아시아경제 장효원 기자] 광통신망 전문기업 우리넷 우리넷 115440 | 코스닥 증권정보 현재가 9,200 전일대비 400 등락률 +4.55% 거래량 1,315,924 전일가 8,800 2022.02.21 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장우리넷, SKT 차세대 양자암호 연동 전송 장비 핵심기능 ‘전송암호모듈’ 개발 close 이 ‘티 크립토'(T-Crypto)’ 기술을 기반으로 한 모듈이 SK브로드밴드의 자사 양자암호통신 전송 장비에 탑재되었다고 21일 밝혔다.

국내 최초 양자암호통신 상용 상품이 SK브로드밴드를 통해 선보인다. 전용회선을 이용하는 국내 기업과 기관은 더욱 간편하게 양자암호 통신망을 구축, 내부 데이터 보안을 강화할 수 있게 된다. SK브로드밴드는 자사 전용회선을 도입한 기관·기업에 양자암호통신 전송 장비와 키 분배기, 광코어, 중계기 등 제반 설비를 제공한다. 제공 전송 장비에는 우리넷과 SK텔레콤이 ‘티 크립토(T-Crypto)’ 기술을 기반으로 국내 처음 국정원 암호 모듈 검증(KCMVP)을 받은 모듈이 탑재된다.

우리넷과 SK텔레콤은 최근 양사가 함께 개발한 ‘티 크립토’ 기반 전송 암호화 모듈로 국가정보원 암호 모듈 검증(KCMVP)을 국내 최초로 획득했다. 국정원 암호 모듈 검증은 국가정보원이 국가·공공기관 정보통신망에서 주요 정보를 보호하기 위해 쓰이는 암호모듈의 안전성을 검증하는 제도다.

우리넷이 국내 첫 국정원 인증에 적용한 '티 크립토'는 순수 국내 암호 기술인 LEA를 기반으로 최대 100Gbps 속도로 빠르게 정보를 전송하는 광회선에서 데이터 통신량을 안전하게 암호화하거나 풀어낼 수 있다. 수학적 알고리즘 기반의 상호인증 및 암호키 교환 기술과 SKT의 양자키분배기(QKD)를 연동한 데이터 암호화로 보안성도 높였다.

우리넷은 주요 통신사와 협업하는 등 사업 역량 강화를 위해 적극적으로 나서고 있다. KT의 차세대 통합 전국 전송망 구축을 지원하는 통신장비(M-POTN)도 공급했다. 특히, 회사는 지난해 양자암호 전송 장비, 사물인터넷(IoT) 모듈 등의 전반적인 관련 사업 매출이 증가했다.

최종신 우리넷 대표이사는 “이번 SK브로드밴드 전송 장비에 회사의 모듈이 탑재되면서 양자암호통신 상용 상품 출시와 관련 시장의 확대에 따라 회사의 성장이 기대된다”라며 “자회사인 ‘제이스톰’을 통해 메타버스 관련 신사업도 확대할 것이다”라고 말했다.

한편 우리넷은 자회사를 통해 신성장 동력 확보에 적극적으로 나설 방침이다. ‘제이스톰’은 블록체인 기술을 활용하여 새로운 컨텐츠를 개발하고 새로운 사업모델을 개발하는 등 메타버스 시장을 적극적으로 공략한다. 회사는 K-Culture Digital Contents Platform을 확보해 한국문화를 전 세계 시장에 알리고 문화 산업 종사자들을 포함한 참여자들이 수익을 창출할 수 있는 생태계를 구축할 예정이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr