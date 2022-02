"불고기피자 갖다주세요" 신고에… 경찰, '코드 0' 발령해 피해자 구조

[아시아경제 나예은 기자] 피자 주문 전화를 받은 경찰이 위급 상황임을 알아차리고 신속 대응해 가정폭력 피해자를 구조했다.

21일 경기남부경찰청에 따르면 지난 18일 오후 9시20분쯤 화성시 동탄신도시에 거주하는 여성 A씨는 112에 전화해 자신의 주소를 읊은 뒤 "불고기피자 라지 사이즈 갖다주세요"라고 말했다.

전화는 112치안종합상황실 근무 3년 차에 접어든 김정의 경사가 받았다. 그는 처음엔 '전화를 잘못 걸었나'라고 생각했다가 신고자 옆에서 남성의 목소리가 들리자 여성이 도움을 요청하는 상황임을 직감했다.

김 경사는 즉시 '코드 0'(강력범죄 현행범을 잡아야 할 때 내리는 대응)을 발령하고 A씨를 상대로 피자 배달업체 직원인 것처럼 "정확한 주소를 확인하겠습니다"라며 대답을 이어나갔다.

신고자 위치를 파악한 경찰은 신고 접수 7분 만에 현장에 도착했다.

경찰은 가해자와 피해자를 분리해 조사한 결과 가정폭력이 있었던 사실을 확인하고 A씨 남편을 현장에서 검거했다.

박기성 경기남부청 112치안종합상황실장은 "과거 '짜장면이 먹고 싶다'며 112에 신고한 성범죄 피해자를 구조한 사례와 비슷한 사례"라며 "112 직원들은 신고자의 말을 조금도 흘려듣지 않고 세심하게 진술을 청취, 적극적으로 대응하고 있다"고 전했다.

앞서 지난해 4월11일 서울경찰청 112종합상황실에 신고 전화 4통이 연달아 접수됐다. 전화를 건 여성은 앞선 3차례에서는 별다른 말이 없거나 '모텔'이라고만 짧게 말했다. 그러나 이후 신고 전화에서 "아빠, 나 짜장면 먹고 싶어서 전화했어"라고 말했다.

당시 경찰관은 여성이 위기 상황에 처했다고 직감해 신고자의 아빠인 척하면서 대화를 이어갔다. 결국 여성이 머물고 있는 모텔과 층수까지 알아낸 뒤 해당 모텔에서 남성 2명을 특수강간 혐의로 현장에서 검거했다.

