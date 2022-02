"오미크론 2월말~3월 정점 … 신규 확진자 최대 27만명까지"(상보)

방대본, 코로나 위험도 5주연속 '높음' … 오미크론 검출률 98.9%

[아시아경제 조인경 기자] 국내 코로나19 오미크론 대유행이 2월 말에서 3월 사이 정점에 달하고, 하루 최대 14만∼27만명의 확진자가 나올 수 있다는 방역당국의 전망이 나왔다. 이 기간 병원에 입원중인 위중증 환자는 1000명 이상까지 증가할 수도 있다.

중앙방역대책본부는 국내외 연구기관 10곳이 수행한 코로나19 유행 전망을 종합한 결과 이같이 예측됐다고 21일 밝혔다.

구체적으로는 3월 초부터 하루 확진자가 17만명을 넘어서고, 현재 400명대 수준인 위중증 환자 수도 같은 기간 1000명 이상으로 늘어나는 것으로 전망됐다.

방역당국은 앞서 지난 7일에는 이달 말께 유행이 정점에 달하고 확진자가 하루 13만~17만명이 될 것으로 전망했으나, 이날 발표한 전망치에선 정점 도래 시점이 다소 미뤄지고 확진자 규모는 더 커지는 것으로 나타났다.

연일 10만명 안팎의 신규 확진자가 이어지는 가운데 지난주(2월13~19일) 전국과 수도권·비수도권의 코로나19 위험도 역시 '높음' 단계를 유지했다. 전국 위험도는 1월 셋째주(1월16~23일)부터 지난주까지 5주 연속 '높음' 단계로 평가됐다.

지난달 우세종으로 자리 잡은 오미크론의 검출률도 98.9%까지 높아져 100%에 육박하고 있다. 최근 5주간 오미크론의 검출률은 50.3%에서 80.0%, 92.1%, 96.9% 등으로 계속 상승하고 있다.

방역당국은 확진자가 4주째 매주 '더블링(숫자가 배로 증가)' 되고 있지만, 중환자실 병상 가동률은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있다고 설명했다.

중증환자 병상 가동률은 최근 4주간 18.6%에서 27.3%로 늘었으나, 여전히 20%대를 이어가고 있으며, 재택치료에 참여하는 동네 병·의원이 늘면서 2주 전 85.1%까지 늘었던 재택치료 의료기관 가동률도 34.7% 수준으로 크게 낮아졌다.

중증화율도 감소하는 상황이다. 지난해 12월 이후 델타·오미크론 변이 감염이 확정된 6만7207명을 대상으로 중증도를 비교한 결과, 오미크론의 중증화율은 0.38%, 치명률은 0.18%로 나타났다. 델타 변이의 중증화율 1.40%, 치명률 0.70%와 비교하면 약 4분의 1 수준이다. 특히 60대 이하 젊은 연령층에서는 오미크론에 의한 중증화율이 연령군에 따라 0.03~0.08%, 치명률은 0~0.03%로 더 낮게 나타났다.

한편 먹는치료제 투여자 364명에 대한 치료 경과를 추가 분석한 결과, 5일간 이 약의 복용을 완료한 352명(96.7%) 중 위중증 및 사망으로 진행한 경우는 없는 것으로 나타났다. 개별 설문조사에 응한 복용 완료자(301명) 중 81.1%에서 '호흡기·인후통 등 코로나19 증상이 호전됐다'고 응답했으며, 89.4%는 '주변에 다른 코로나19 환자가 있을 경우 팍스로비드 복용을 추천하겠다'는 긍적적인 반응을 보였다.

정은경 질병관리청장은 "현재가 오미크론 유행의 정점으로 나아가고 있는 고비라고 생각한다"며 "이 유행의 고비를 현명하게, 슬기롭게, 그리고 침착하게 정부와 국민이 협력을 다해서 위기를 극복하고 일상 회복을 좀 더 당길 수 있게 최선의 노력을 다하겠다"고 전했다.

