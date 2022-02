함양 대봉산 휴양밸리, 새로운 관광 홧플레이스로 떴다

모노레일·집라인 주말 매진 기록 흥행 예감

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 국내 최장·최고 높이 모노레일과 집라인으로 알려진 함양 대봉산 휴양 밸리가 지난 2월 16일 전면 개장한 후 5일 만에 주말 매진을 기록하며 흥행을 이어가고 있다.

함양군에 따르면 지난주 토·일요일 이틀간 2000명 정도가 대봉 스카이랜드와 대봉 캠핑랜드를 방문했다. 올해 2월 20일 기준으로 전체 누적 방문객은 1만2000명에 달한다.

이는 올해 1월부터 계속 운영해온 대봉캠핑랜드 외에 최근 겨울철 휴장을 마무리하고 개장한 대봉 스카이랜드(모노레일·집라인)를 고려하면 상당한 방문객 규모인 셈이다.

함양군은 지난해 누적 방문객이 21만명이었던 점에 비춰 올해도 작년 못지않은 흥행을 예고한다.

군 관계자는 “지리산 천왕봉이 행정구역에 포함된 함양군은 대한민국의 지붕이라고 할 수 있는 곳”이라며 “국내 최고 수준의 모노레일·집라인 외에도 유네스코 세계문화유산으로 선정된 남계서원을 비롯해 각종 명승지가 즐비하고 건강 먹거리도 풍부한 점이 서로 시너지 효과를 내고 있다”고 말했다.

대봉산 휴양밸리는 현장 발권도 받고 있지만, 주말 기준으로 계속 매진이 예상돼 될 수 있는 대로 인터파크를 통한 온라인 예매를 추천한다.

