스포츠 빅데이터 플랫폼 SSTC, KT위즈와 손잡는다

프로 야구선수 3D 동작분석 서비스 계약 체결

[아시아경제 곽민재 기자] 스포츠 과학분야 빅데이터 플랫폼 에스에스티컴퍼니(SSTC)가 프로야구구단 KT위즈와 야구선수 3D 동작분석 서비스 계약을 체결했다고 21일 밝혔다.

SSTC는 스포츠 동작과 자세 분석에 특화된 운동 빅데이터를 기반으로 최첨단 정밀분석 모션센서 장비와 분석 시스템을 제공하는 스포츠 과학 빅데이터 플랫폼 스타트업이다. SSTC가 계약을 맺은 국내 프로야구 구단은 LG트윈스, 한화이글스에 이어 KT위즈가 세 번째다.

SSTC는 정확한 빅데이터를 기반으로 3D 모션 캡쳐 시스템을 통해 KT위즈 구단 선수들의 장단점을 파악 후 과학적이고 효과적인 맞춤 트레이닝 솔루션을 제공하게 된다. 팀 성적 향상을 위한 선수별 심층 분석과 객관적인 데이터 및 진단서를 제공, 기량이 뛰어난 선수를 육성하도록 지원한다.

한편, SSTC는 서울 강남구 신사동에 위치한 ‘SSTC 야구연구소’ 본사 트레이닝센터를 운영 중이다. 센터 수요 증가에 따른 제2센터 확장 및 복합스포츠 거점 센터 설립을 적극적으로 검토 중이다.

조준행 SSTC 대표는 “과학 시스템 기반으로 철저한 선수별 맞춤 트레이닝이 대세로 자리잡은 미국 메이저리그 구단의 장점을 SSTC만의 기술력으로 재현해 한국 프로야구 영역에도 적용하고 있다”고 밝혔다.

