고민정 "尹 '배신의 아이콘', 총장 임명 브리핑 그날 통째로 지우고 싶다"

"검찰개혁 완수해줄 사람이라 믿었으나, 거짓·위선·배신으로 돌아와"

[아시아경제 김정완 인턴기자] 고민정 더불어민주당 의원이 윤석열 국민의힘 대선 후보를 '배신의 아이콘'이라고 지칭하면서 그가 검찰총장에 임명된 "2019년 7월 16일을 통째로 지우고 싶다"고 말했다.

고 의원은 21일 자신의 페이스북에 '배신의 아이콘 윤석열'이라는 제목의 글에서 "청와대 대변인 시절 윤석열 검찰총장 임명 브리핑 영상이 나돌고 있다. 제목은 '고민정의 윤석열 지지선언'"이라며 "마치 '국회의원 고민정'이 '국민의힘 대선 후보 윤석열'을 지지하는 것처럼 허위사실을 유포하고 있다"고 전했다.

고 의원은 "2019년 7월 16일은 윤석열 검찰총장 임명 재가 브리핑한 날이었다"며 "영상을 만든 사람은 물론 퍼다 나르는 사람 모두 법적 절차를 밟을 예정이다"라고 주장했다.

그러면서 "그땐 부정부패를 척결해온 사람으로 검찰개혁을 완수해줄 사람이라 믿었다"면서 "하지만 그 믿음은 거짓과 위선으로 범벅이 된 채 배신으로 돌아왔다"고 말했다.

이어 "'부정부패 척결'을 해온 줄 알았지만 그는 '#부정부패의 몸통'이었다. 김건희씨의 도이치모터스 주가 조작, 장모의 통장 잔고 위조, 본인의 봐주기 수사 그리고 고발 사주를 통한 선거 개입까지"라며 "겉으론 개혁적 마인드로 무장한 검사인 척하지만 실상은 입신양명을 위해 본인의 과오는 털끝 하나 보이지 않게 다 덮어 버리는 비겁한 사람이었던 것"이라고 덧붙였다.

아울러 그는 "윤석열은 자신을 믿어줬던 문재인 정부에 거짓을 말함은 물론 현 정부를 적폐로 규정해 수사를 하겠다며 등에 칼을 꽂는 배신행위도 마다하지 않고 있다"며 "나 또한 그의 거짓에 속았고 그의 배신행위에 치가 떨린다"고 강조했다.

