셀트리온 "자가면역질환 치료제 램시마SC, 약물 농도 유지 확인"

셀트리온헬스케어가 자가면역질환 치료용 피하주사제 '램시마SC(성분명 인플릭시맙)'를 투여한 환자에게서 약물 농도가 유지된다는 임상 결과를 공개했다.

셀트리온헬스케어는 오스트리아 비엔나에서 비대면 행사로 개최된 ‘2022년 유럽 크론병 및 대장염 학회(ECCO)'에서 램시마SC에 대한 두 가지 임상 결과를 공개했다고 21일 밝혔다.

첫 번째 임상은 염증성 장질환(IBD) 환자 130명을 대상으로 인플릭시맙 정맥주사제형(IV)에서 피하주사제형인 램시마SC로 전환한 경우 나타나는 약리학적 영향을 분석한 연구자 주도 임상(IIT)이다. 임상 결과 기존 IV제형의 표준 용량 및 고용량 투여 환자에게 램시마SC를 투여했을 때 혈중 인플릭시맙 약물 최저 농도가 유지되거나 유의미하게 높아지는 것으로 확인됐다. 질병의 재발 위험도 더 낮아졌다.

두 번째 임상은 관해(증상 소실)에 도달한 크론병(CD) 환자를 대상으로 램시마SC로 유지 치료를 할 때 혈중 인플릭시맙 농도가 어떻게 변하는지를 관찰한 실험이다. 임상에서 2주 치료 주기를 총 4주 간 2회 진행하는 동안에 약물 모니터링을 실시한 결과 인플릭시맙 약물 농도가 안정적으로 유지되는 것이 확인됐다.

셀트리온헬스케어 관계자는 “이번 임상 결과로 램시마SC 스위칭 이후 안정적인 인플릭시맙 농도를 바탕으로 약물의 치료 효능 및 재발률 감소 효과를 기대할 수 있게 됐다”며 “보다 많은 환자들에게 램시마SC 치료 혜택이 전해질 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

