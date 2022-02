일동제약, 어린이 비타인 음료 '아로골드 키즈' 출시

[아시아경제 이춘희 기자] 일동제약이 비타민 음료 브랜드 ‘아로골드 시리즈’의 어린이용 비타인 음료 신제품 ‘아로골드 키즈’를 출시했다고 21일 밝혔다.

아로골드 키즈는 사과맛과 딸기맛 등 2종으로 구성됐다. 사과 또는 딸기 농축액, 비타민B1·C·D, 식이섬유 등이 함유됐다. 특히 비타민C·D의 경우 120㎖ 소포장 1팩에 1일 영양성분 기준치의 300%와 100%에 해당하는 300㎎, 10㎍이 각각 들었다.

아로골드 키즈는 어린이들이 먹는 식품의 제조 품질 및 판매 환경, 영양 성분 및 안전성 등과 관련한 기준에 따라 식품의약품안전처가 부여하는 ‘어린이 기호식품 품질인증’을 취득했고, 환경호르몬의 일종인 비스페놀A(BPA)가 검출되지 않은 ‘BPA free’ 및 지속 가능한 삼림 경영을 반영한 삼림인증제도(FSC) 인증 소재의 패키지를 적용했다고 회사 측은 설명했다.

일동제약 관계자는 "아이들이 꺼려할 수 있는 비타민 섭취를 음료 형태로 보다 간편하고 맛있게 즐길 수 있도록 제품을 구상하게 됐다”며 “다른 음료의 평균치 대비 당류 함량은 낮춘 대신 비타민C와 비타민D를 꽉 채웠다”고 강조했다.

