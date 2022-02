신한금융투자 "IRP 총비용 부담률 0.32%…업계 최저"

[아시아경제 이정윤 기자] 신한금융투자는 지난해 말 기준 개인형퇴직연금(IRP) 총비용 부담률 0.32%로 증권업계 최저를 기록했다고 21일 밝혔다.

총비용 부담률은 퇴직연금 적립금에서 계좌 관리수수료, 펀드 보수 등이 차지하는 비율을 의미하는데, 신한금융투자의 경우 평균인 0.51%보다 크게 낮고 증권업 사업자 중 가장 낮다.

신한금융투자는 모바일 애플리케이션(앱) '신한알파'를 통해 계좌를 개설한 경우 계좌 관리 수수료를 완전히 면제하고 있다. 지점을 방문하여 개설한 계좌의 수수료도 업계 최저 수준이다.

신한금융투자는 고용노동부 주관 2021년 퇴직연금 사업자평가에서 수수료 효율성 평가지표 상위 10% 사업자로 선정됐다. 수익률 부문에서도 우수한 성과를 내고 있는데, 신한금융투자의 IRP 비원리금 수익률은 지난해 말 10.65%로 증권업 사업자 중 1위를 달성했고 이는 증권업 평균인 7.99%를 크게 넘는 수익률이다.

박성진 신한금융투자 퇴직연금사업본부장은 "퇴직연금은 장기 투자상품으로 수수료 차감 연 수익률이 1%만 차이가 나도 연금 수령 시 큰 차이가 있으므로 수수료와 수익률을 꼼꼼히 따지는 것이 가장 중요하다"며 "고객의 투자가 오랜 기간 지속적으로 성공하도록 세밀한 수익률 관리와 고객친화적인 수수료 체계를 이어가겠다"고 밝혔다.

