손해율 개선된 삼성화재, 작년 영업익 1.5조원 '역대 최대'

[아시아경제 이창환 기자] 지난해 코로나19 확산으로 고객들의 외부 활동이 줄면서 손해율이 개선된 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 212,000 전일대비 4,000 등락률 -1.85% 거래량 27,215 전일가 216,000 2022.02.21 12:20 장중(20분지연) 관련기사 자동차보험료 내려간다…삼성화재, 4월 중 1.2% 인하삼성 준법위 2기 첫 정기회의…'ESG 소위원회' 신설삼성화재 지난해 당기순익 1조1265억…전년 대비 48.7% 증가 close 가 역대 최대 실적을 기록했다.

삼성화재는 21일 기업설명회(IR)를 열고 지난해 영업이익이 전년 대비 36.9% 증가한 1조5501억원을 기록했다고 밝혔다. 같은 기간 매출액은 19조6497억원, 당기순이익은 1조926억원으로 전년 대비 각각 0.5%, 42.5% 늘었다.

코로나19 장기화로 사회 활동이 줄면서 보험료 수입 대비 보험금 지급 비율을 의미하는 손해율이 크게 개선된 효과를 봤다.

종목별 손해율을 살펴보면 자동차보험은 코로나19로 인한 일시적인 사고 감소 및 업무 효율화 노력으로 전년보다 3.7%포인트 하락한 81.9%를 기록했다. 일반보험도 매출 확대 및 리스크 관리를 통해 6.6%포인트 개선된 75.0%를 달성했다.

손해율이 개선된 데다 보험료도 늘었다. 원수보험료 기준 지난해 일반보험의 경우 8.4%, 자동차보험은 1.9% 전년 대비 성장했다.

삼성화재는 올해도 사업환경 변화에 적극적으로 대응하고 신사업 확대를 통해 꾸준히 성장세를 이어갈 것이라고 전망했다.

홍성우 삼성화재 경영지원실장은 "내년 시행 예정인 IFRS17을 비롯한 경영환경 변화에 적극 대응해 지속적인 효율 개선을 중심으로 안정적인 손익 기반을 확보할 계획"이라며 "디지털 사업 등 신사업 확대를 통해 미래 성장 기반을 마련해 나가겠다"고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr