[아시아경제 유인호 기자] 한국과 아르메니아 외교장관이 수교 30주년 기념일인 21일을 맞아 축하 서한을 교환했다고 외교부가 밝혔다.

정의용 외교부 장관은 이날 아라랏 미르조얀 아르메니아 외교장관과 교환한 서한에서 1992년 수교 이래 30년간 양국 관계가 정치, 경제, 문화 등 다양한 분야에서 발전해 온 것에 대해 만족을 나타냈다.

양 장관은 앞으로도 양국 간 협력 확대를 위해 긴밀히 협력해 나가기로 했다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr