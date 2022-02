바로고, 신한은행 배달앱 '땡겨요'와 MOU

땡겨요 입점 마케팅 지원…향후 이벤트 기획·프로모션 제공 등 운영 지원 계획

[아시아경제 김철현 기자] 바로고(대표 이태권)는 21일 신한은행 '땡겨요'와 상점주 상생을 통한 프로토콜 경제 구현 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

'땡겨요'는 지난 1월 신한은행에서 정식 출시한 배달 중개앱이다. 상점주를 대상으로 2% 대의 낮은 중개 수수료와 당일 정산 등의 정책을 내세우고 있다.

이번 업무 협약은 상점주와 플랫폼사 간 상생 협력에 대한 공감대가 형성되면서 이뤄졌다. 이번 협약을 통해 바로고는 땡겨요에 상점 입점 마케팅을 지원한다. 땡겨요는 입점 상점에 중개 수수료 할인 프로모션을 제공하고 해당 상점을 홍보할 수 있는 다양한 이벤트를 기획하는 등 상점 운영을 적극 지원할 방침이다.

특히, 바로고가 운영하는 주방 플랫폼 '도시주방' 내 상점이 땡겨요에 입점할 예정이다. 양사는 서울 강남구를 시작으로 전역에 협력 사업을 확대해 나갈 계획이다.

바로고 관계자는 "이번 협약은 배달 중개 플랫폼과 배달 대행 플랫폼이 협력해 상점주를 지원하는 데 의의가 있다"며 "추후 양사의 핵심 경쟁력을 활용해 더 나은 지원책을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.

