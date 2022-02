[아시아경제 문혜원 기자] 롯데리아는 K-푸드 아이템인 불고기를 버거로 재해석한 추가 신제품 ‘불고기 4DX’를 출시한다고 21일 밝혔다.

2022년 첫 신제품으로 22일부터 선보이는 불고기 4DX는 지난해 8월부터 약 6개월 간의 준비 과정을 통해 선보이는 메뉴다.

중량이 증가된 불고기 패티와 직화로 구워 낸 비프불고기를 토핑해 달콤하고 짭짤한 맛과 식감을 살리고, 국내산 청양고추마요 소스의 깔끔한 매콤한 맛과 조화를 이룬 제품이다. 시각·청각·후각·미각의 감각을 느낄 수 있는 ‘리얼함’의 의미를 담아 ‘4DX’ 수식어로 표현했다.

롯데리아는 다양한 온·오프라인 채널을 통해 관련 프로모션을 운영할 계획이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr