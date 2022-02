뮤직카우, 누적 회원 수 100만 돌파

[아시아경제 이승진 기자] 뮤직카우는 지난 15일 기준 누적 회원 수 100만명, 누적 거래액 3399억원을 돌파했다고 21일 밝혔다.

뮤직카우는 음악 저작권료 참여 청구권 투자 플랫폼으로 지난해 말 기준 누적 회원 수 91만5000명, 누적 거래액 3183억원을 돌파하며, 각각 전년 동기 대비 300%, 650% 이상 증가하며 가파른 성장세를 보이고 있다.

회원 연령대를 살펴보면 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 주축인 20대가 25%, 30대는 30%를 차지했다. 이어서 40대 26%, 50대 13%로 중장년층 비중도 높아 경제 활동을 하는 다양한 연령층의 관심을 받고 있는 것으로 나타났다.

현재 뮤직카우에서 거래되는 곡은 1100여 곡 이상으로 아이유, 트와이스 등을 비롯해 이선희, 김현식 등 다양한 가수와 장르의 곡에 투자할 수 있다.

뮤직카우는 고객들의 재산이 제도권 내에서 보다 강화된 관리 및 감시장치를 통해 보호받을 수 있도록, 지난 3월 금융규제 샌드박스 제도에 따른 혁신금융서비스 사업자 지정을 위한 수요조사를 신청했다. 또 플랫폼 시스템의 인증·보안 고도화를 위해 핀테크 보안기업 아톤과 업무협약 체결을 진행했으며, 이용자 보호 강화를 위해 사이트 개편과 투자 백서 업데이트도 단행했다.

뮤직카우는 이번 100만 회원 돌파를 기념해 내달 3일까지 특별한 이벤트를 진행한다. 이벤트 참여자 전원에게 5000 캐쉬를 제공하며, 추첨을 통해 선정된 1명에게는 100만 캐쉬를 추가 지급한다. 이외에도 100만원 이상 거래 후 수수료 페이백을 신청하면 수수료의 50%를 돌려받을 수 있다.

뮤직카우 관계자는 “폭발적인 관심과 성원에 힘입어 어느덧 뮤직카우와 함께하는 분들이 100만 명을 넘었다”며 “앞으로도 뮤직카우는 이용자 보호 강화를 최우선 과제로 삼으며, 문화와 투자의 결합으로 건강한 음악 생태계를 조성하고 이를 더욱 발전시킬 수 있는 선순환 구조를 만들어 나가기 위해 전사적 차원의 모든 역량을 집중하겠다”라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr