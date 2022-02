중진공, 코리아스타트업센터 플랫폼 오픈…참여기업 모집

KSC 통합 플랫폼 구축…사업 참여·사무공간 신청·정보제공

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업부(장관 권칠승)와 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 업력 7년 이내 스타트업의 글로벌화를 지원하는 코리아스타트업센터(이하 KSC) 사업 통합 플랫폼을 신규 오픈하고 사업에 참여할 기업을 모집한다고 21일 밝혔다.

현재 미국 시애틀, 인도 뉴델리, 싱가포르, 스웨덴 스톡홀름, 핀란드 헬싱키, 이스라엘 텔아비브, 프랑스 파리 등 7개국에 KSC가 설치돼 있으며 중진공과 창업진흥원이 협업해 운영 중이다.

중진공은 현지 법인설립, 투자유치 지원, 해외인증·특허를 포함해 진출 기업 역량 강화와 협력사업 연계 등 거점을 통한 현지화 지원을 전담한다. 창업진흥원은 시장탐색과 진출을 위한 액셀러레이팅, 컨설팅, 홍보·마케팅, 현지 네트워킹 등 프로그램을 담당한다.

해외진출을 고려하고 있으나 해외에 별도 사무실이 없는 창업기업은 KSC가 운영하는 독립실과 공유오피스의 공실 현황을 조회하고 이용 신청할 수 있다. 또한 통합 플랫폼에서는 KSC 졸업기업 성공사례와 인터뷰를 포함해 국가별 경제 현황, 전문가의 현지 진출 전략, 각 센터별 특화업종 및 업무협약 체결 현황 등을 제공할 예정이다. 창업기업들은 해당 정보들을 통해 해외 진출 시 활용 가능한 각국 스타트업의 협력 네트워크도 확인할 수 있다.

김학도 이사장은 "KSC 통합 플랫폼을 통해 해외진출을 희망하는 스타트업에 사업참여 신청부터 최신 정보제공까지 원스톱 서비스를 제공할 것"이라며 "중진공은 스타트업이 맞춤형 글로벌 진출 전략을 수립하고 이를 고도화할 수 있도록 다각도로 지원하겠다"라고 말했다.

