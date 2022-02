CJ온스타일 패션 브랜드 ‘더엣지’, 새 모델로 배우 이성경 발탁

[아시아경제 전진영 기자] CJ온스타일이 자사 대표 패션 브랜드 ‘더엣지’의 신규 모델로 배우 이성경을 발탁했다고 21일 밝혔다. 이성경은 더엣지의 2022년 봄 시즌부터 브랜드 뮤즈로 본격 활동하게 된다.

더엣지 브랜드 핵심 키워드인 ‘스타일리시’, ‘트렌디’가 배우 이성경이 그 동안 드라마와 영화에서 보여준 이미지와 잘 부합한다는 평이다. 우수한 피지컬과 이국적이고 세련된 외모가 브랜드 충성 고객에게 인지도와 선호도가 매우 높아 새 모델로 선정하게 됐다고 CJ온스타일은 밝혔다.

이성경이 ]1300만명이 훌쩍 넘는 SNS 팔로워를 보유하고 있는 점도 더엣지 주요 고객층과 활발히 소통하는 데 도움이 될 것으로 판단했다. 팔로워는 스타의 인기를 가늠하는 척도 중 하나로 이성경 팔로워 수는 국내 여배우 중에서도 최정상급이다. 추후 더엣지는 공식 SNS를 통해 이성경의 비주얼 콘텐츠를 다양하게 공개하며 신규 고객 접점을 확대하겠다는 계획이다.

더엣지는 CJ온스타일이 지난 2011년 처음 선보인 자체 패션 브랜드다. 2017년부터 5년 연속 CJ온스타일 히트상품 1위를 차지하고 있다. 지난해 브랜드 연간 주문 수량은 215만건에 달한다. 더엣지는 “오늘을 스타일링하다”라는 컨셉으로 캐주얼룩부터 포멀룩까지 다양한 스타일의 제품들을 선보이고 있다. 상의 · 하의 · 아우터 · 신발 등 연간 선보이는 상품 수도 80종에 달해 더엣지 브랜드 상품만으로 풀 코디네이션이 가능하다.

더엣지는 이날 오후 7시 35분 CJ온스타일을 통해 SS 시즌 신상품을 공개하며 봄 패션 시장을 본격 공략한다. 뉴노멀 시대 패션 트렌드를 감안해 편안하면서도 멋스러움을 겸비한 상품을 주로 선보일 예정이다. 우선 21일에는 브랜드 시그니처 아이템 ‘웨어러블 봄 수트셋업 5종’을 만나볼 수 있다. 자켓, 팬츠, 프린트 블라우스 등 5종 구성이다. 이후 22일 오후 7시 35분 방송에서는 플로럴 원피스, 케이프 자켓, 아가일 니트 등을 소개한다.

CJ온스타일 더엣지 관계자는 “배우 이성경이 지닌 특유의 세련된 분위기와 스타일리시한 면모가 브랜드 이미지 제고에 도움을 줄 것으로 기대된다”며 “이성경을 통해 더엣지의 시즌 상품들이 고객들에게 더 신선하고 친근하게 다가가기를 바란다”고 말했다.

