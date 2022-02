이준석 "安, 불시에 숨진 분 유지 받든다?…말이 안 된다"…安측 "인간 도리 벗어난 발언"

이준석 "그 분 핑계로 이 판 지속한다는 거 이해 가지 않아"

국민의당 "정권교체 힘쓰신 분 모욕한 것"

민주당 "인간에 대한 공감능력 찾아볼 수 없어"

[아시아경제 나주석 기자] 이준석 국민의힘 대표의 ‘유서 발언’이 논란이 됐다. 선거운동 중 유세차에서 목숨을 잃은 선거운동원의 유지를 받들겠다는 취지의 안철수 국민의당 대표의 발언을 비판하는 과정에서 "국민의당 유세차·버스 운전하는 분들은 들어가기 전에 유서를 써놓고 가나"라고 언급했다. 국민의당은 물론 더불어민주당까지 발언의 부적절성을 지적했다.

20일 이 대표는 KBS방송의 ‘시사진단’에 출연해 "웬만해서는 조문과 관련해 비판을 안 하는 데 그런 것 좀 안 했으면 좋겠다"면서 "국민의당 측에서는 고인의 유지를 받들어서 선거운동을 하겠다고 한 것"이라며 "이게 말이 안 되는 게 고인의 유지가, 고인이 갑자기 불시에 돌아가셨는데 고인의 유지를 어디서 확인하냐, 그러면 국민의당의 유세차를 운전하시는 분들은 들어가기 전에 유서를 써놓고 가냐"고 언급했다.

앞서 안 후보는 유세차에서 사망한 손평오 국민의당 논산·계룡·금산 선거대책위원장 영결식에서 "저 안철수, 어떤 풍파에도 굴하지 않고 최선을 다함으로써 손 동지의 뜻을 받들겠다"며 "결코 굽히지 않겠다"고 말했다. 장례 등으로 멈췄던 선거운동을 재개한 뒤에도 "제 목숨을 걸고 그분의 희생이 헛되이 되는 일이 절대로 없어야겠다는 생각과 다짐, 각오를 하게 됐다" 등의 발언을 했다.

이에 대해 이 대표는 "이게 참 비판하려고 하는 게 아니라 논리적으로 말이 안 되는 것을 국민들이 잘 알고 있다"면서 "여기서 그분을 핑계 삼아 가지고 그분의 유지를 받들겠다는 취지로 이 판을 지속한다는 것 자체가 비판하지는 않겠지만 이해가 가지 않는다"고 말했다.

신나리 국민의당 중앙선대위 부대변인은 "갑작스럽게 황망한 죽음을 맞은 분은 유지도 없다는 이 대표의 발언은 심각한 사자 명예훼손"이라며 "유족의 증언에 따르면 고 손 지역위원장님께서는 사망 당일도 안철수 후보의 선거(운동원)복을 입고 기뻐하셨다고 했다"고 반박했다. 신 대변인은 "이 대표의 망언은 국민의당의 더 나은 정권교체를 위해 힘쓰신 분에 대한 모독일 뿐만 아니라 유가족의 상처에 소금을 뿌리는 천인공노할 발언"이라며 "아무리 정치가 비정하나 인간적인 도리를 벗어나는 것은 금수와 다를 바 없다"고 했다.

이어 "타당의 불의의 사고마저 정략적 계산을 거쳐, 공중파에 나와 망언 일색뿐인 이준석 대표는 즉각 패륜적 망언에 대해 사과하고 당 대표직에서 사퇴하길 촉구한다"고 요구했다.

백혜련 민주당 선대위 수석대변인도 "차마 입에 담을 수 없는 말을 사석도 아니고 공중파 방송에 나와 흥분된 어조로 내뱉었다"며 "정치인이기 이전에 인간으로서의 기본 도리를 저버린 망언"이라고 지적했다. 백 대변인은 이 대표가 국민의당 유세차 사고 당시 ‘신속하게 조화 조치를 했다’고 언급한 것도 거론하며 "타인에 대한 존중은커녕 인간에 대한 기본적 공감 능력을 전혀 찾아볼 수 없다"고 비판했다.

이 같은 발언에 대해 윤석열 국민의힘 선거대책위원회 캠프에서도 거리를 뒀다. 이양수 국민의힘 선거대책본부 수석대변인은 이 대표 발언에 대한 입장을 묻는 기자들의 질문에 "캠프 입장은 안 후보 측 사고에 대해 대단히 안타깝게 생각하고 있고 그 생각은 지금이나 변함이 없다"면서 "안 후보께서 정권교체를 위해 노력하는 모든 행동들에 대해 충분히 가치가 있다고 판단하고 있다"고 답했다.

