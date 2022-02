윤영찬 "김어준, '3차 경선인단=신천지' 발언 유감…국민 모독 사과해야"

[아시아경제 임춘한 기자] 윤영찬 더불어민주당 의원은 19일 "김어준씨의 '3차 경선인단=신천지' 발언에 유감"이라고 밝혔다.

윤 의원은 이날 페이스북에 "어제 방송인 김어준씨가 유튜브 '다스뵈이다'에서 국민의힘의 신천지 연결 의혹을 제기하며 그 사례로 우리당 경선을 언급했다"면서 "우리 당 경선의 3차 슈퍼위크에 신천지 신도가 들어와 이낙연 당시 경선 후보에게 투표했다는 발언"이라며 이같이 말했다.

윤 의원은 "자신이 이해하지 못하는 여론 흐름을 특정종교의 작업이나 음모론으로 해석하는 것은 온당치 못하다"면서 "음모론으로 여론을 판단하는 경솔함은 정치에 대한 혐오만 더하게 할 뿐"이라고 지적했다. 이어 "각자의 양심을 갖고 행동하는 국민에 대한 모욕"이라면서 "지금 한 팀이 돼 대선 승리를 위해 같이 뛰고 있는 민주당 선대위 전체에 대한 심각한 모독을 참기 어렵다"고 강조했다.

윤 의원은 "만약 3차 슈퍼위크에서 이낙연 경선 후보를 지지했던 분들이 신천지라면 왜 이재명 대선후보가 총괄선대위원장을 맡아달라고 요청했겠느냐"라며 "민주당이 신천지 세력에 업혀서 대선을 이기려는 정당이라는 말인가"라고 되물었다.

윤 의원은 "김어준씨와 동석한 발언자들의 사과를 요구한다"며 "우리 당원과 주권자 국민을 사이비 종교 세력으로 모독한 것을 사과하라"고 말했다.

