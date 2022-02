[올림픽]배성재·제갈성렬 "평창서 김보름 편파 중계 없었다"

"힘든 시기 겪은 것에 가슴 아프고 유감스럽게 생각"

2018년 평창 동계올림픽 스피드스케이팅 팀 추월 경기에서 김보름(강원도청)을 비판해 사과 요구를 받은 SBS 중계진이 편파 중계는 없었다고 공식 입장을 냈다. 배성재 캐스터는 19일 2022 베이징 동계올림픽 스피드스케이팅 매스 스타트 중계를 앞두고 "김보름 선수와 노선영 선수의 판결이 나오면서 4년 전 평창 동계올림픽 중계를 소환하는 얘기가 있다"며 "유튜브에 당시 전체 중계 영상이 있다. 편파 중계는 없었고, 그럴 의도도 없었다"고 밝혔다. 제갈성렬 해설위원도 "중계진이나 빙상인으로서 팀 추월 해설을 했는데 어떤 이유로도 편파 중계는 없었다"며 "김보름 선수가 그간 힘든 일을 다 털어내고 베이징에 다시 섰다. 매우 기쁘고 감사하다고 전하고 싶다. 아름다운 레이스를 펼치기를 기원한다"고 말했다.

배 캐스터와 제갈 위원은 평창 동계올림픽 팀 추월 경기 당시 김보름과 박지우(강원도청)가 노선영보다 한참 앞서 결승선을 통과하자 팀 동료를 챙기지 못했다고 비판했다. 경기 뒤 김보름은 왕따 주행 가해자로 거론돼 가혹한 비판에 시달렸다. 김보름은 이와 관련해 노선영을 상대로 손해배상 소송을 걸었고, 최근 일부 승소했다. '왕따 주행'은 없었다는 정부의 조사 결과가 재확인돼 그동안 덧씌워진 가해자의 굴레에서 벗어났다. 이에 일부 팬들은 김보름이 출전하는 매스 스타트 경기를 앞두고 당시 SBS 중계진에게 사과를 요구했다. 배 캐스터는 편파 중계가 없었음을 분명히 하면서도 "힘든 시기를 겪은 것에 굉장히 가슴 아프고 유감스럽게 생각한다"고 밝혔다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr