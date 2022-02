[올림픽]봅슬레이 남자 4인승 메달권과 멀어져

원윤종 팀 18위, 석영진 팀 26위

한국 봅슬레이 대표팀이 2022년 베이징 동계올림픽 남자 4인승 경기에서 메달권과 멀어졌다. 원윤종(강원도청)과 김진수, 김동현(이상 강원도청), 정현우(한국체대)는 19일 중국 베이징 옌칭의 국립 슬라이딩 센터에서 열린 봅슬레이 남자 4인승 첫날 경기에서 1·2차 시기 합계 1분59초05의 기록으로 18위에 머물렀다. 석영진(강원도청)과 김형근(강원BS경기연맹), 김태양, 신예찬(이상 한국체대)도 2분00초05의 기록을 내 26위에 그쳤다. 이로써 한국 봅슬레이·스켈레톤 대표팀은 이번 대회를 노메달로 마칠 가능성이 커졌다. 대표팀은 홈 트랙의 이점을 안고 출전한 2018년 평창 동계올림픽에선 윤성빈(강원도청)이 남자 스켈레톤 금메달, 4인승 팀(원윤종·전정린·서영우·김동현)이 은메달을 각각 목에 건 바 있다.

한편 평창 동계올림픽에서 이 종목 금메달을 차지했던 프란체스코 프리드리히 팀은 1분57초00의 기록으로 선두를 달리며 대회 2연패에 성큼 다가갔다. 프리드리히는 앞선 2인승에서 금메달을 따내 두 대회 연속 2관왕에 도전한다.

